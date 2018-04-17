Государственный Эрмитаж запускает проект Hermitage Online

Государственный Эрмитаж на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» запускает новый проект Hermitage Online, посвященный закулисной жизни крупнейшего музея страны. Первый выпуск, видеозапись которого уже доступна для просмотра, был показан 16 апреля 2018 года и посвящен ретроспективе «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех». Зрители смогли увидеть последние приготовления перед открытием выставки, зашли в знаменитый «Красный вагон» и первыми увидели уже готовые инсталляции. Представили экспозицию Эмилия Кабакова и Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа. В дальнейших выпусках зрители в режиме реального времени смогут увидеть, как идет монтаж и демонтаж выставок, побывать в гостях у реставраторов и технических работников, прогуляться по залам, когда они готовятся к приему посетителей, пройтись по цветущему Висячему саду и по чердакам и крышам музейных зданий. Предполагается, что новые выпуски будут появляться не реже одного раза в месяц.

Источник: Государственный Эрмитаж