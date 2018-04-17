Выставка «Мода за сто лет: история сянганского ченсама» открылась в Гуанчжоу 

Гуанчжоу, 16 апреля /Синьхуа/ — В Музее провинции Гуандун /Южный Китай/ сегодня открылась выставка «Мода за сто лет: история сянганского ченсама», организованная совместно Управлением культуры провинции Гуандун и Департаментом досуга и культурных услуг САР Сянган. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цзи Гуанчжоу, 16 апреля /Синьхуа/ — В Музее провинции Гуандун /Южный Китай/ сегодня открылась выставка «Мода за сто лет: история сянганского ченсама», организованная совместно Управлением культуры провинции Гуандун и Департаментом досуга и культурных услуг САР Сянган. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цзи Гуанчжоу, 16 апреля /Синьхуа/ — В Музее провинции Гуандун /Южный Китай/ сегодня открылась выставка «Мода за сто лет: история сянганского ченсама», организованная совместно Управлением культуры провинции Гуандун и Департаментом досуга и культурных услуг САР Сянган. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цзи