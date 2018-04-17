Французский иллюстратор рисует персонажей известных блокбастеров в образе мультяшек. Дейнерис, ты ли это?

Французская художница Шарлотта Лебретон воплощает образы известных киноперсонажей в виде выразительных анимированных 3D портретов. Одно из увлечений профессионального иллюстратора — современный кинематограф. Художница старается максимально ярко показать образы известных героев в своих работах. По ее словам, особенно легко у нее получается передать характер женских персонажей. Джин Эрсо, «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art) 12 Фев 2018 в 2:27 PST Мотоко Кусанаги, «Призрак в Доспехах» Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art) 20 Мар 2018 в 11:15 PDT Дейнерис Таргариен, «Игра перстолов» Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art) 14 Сен 2017 в 2:05 PDT Лилу, «Пятый элемент» Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art) 29 Апр 2017 в 4:22 PDT Гермиона Грейнджер, « Гарри Поттер Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art) 30 Апр 2017 в 1:49 PDT Чудо-женщина Чудо-женщина» Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art) 7 Фев 2017 в 5:09 PST Фуриоса, «Безумный Макс: Дорога ярости». Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art) 22 Янв 2017 в 6:03 PST Знаменитые персонажи советских мультиков предстали в новом, сексуальном свете. Российский художник‐иллюстратор Андрей Тарусов превратил Шапокляк, Фрекен Бок и несколько других персонажей в роковых красоток.