Французский иллюстратор рисует персонажей известных блокбастеров в образе мультяшек. Дейнерис, ты ли это? 

Французская художница Шарлотта Лебретон воплощает образы известных киноперсонажей в виде выразительных анимированных 3D портретов.
Одно из увлечений профессионального иллюстратора — современный кинематограф. Художница старается максимально ярко показать образы известных героев в своих работах. По ее словам, особенно легко у нее получается передать характер женских персонажей.
Джин Эрсо,
«Изгой-один. Звездные войны: Истории».
Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art)
12 Фев 2018 в 2:27 PST Мотоко Кусанаги, «Призрак в Доспехах»
Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art)
20 Мар 2018 в 11:15 PDT Дейнерис Таргариен, «Игра перстолов»
Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art)
14 Сен 2017 в 2:05 PDT Лилу, «Пятый элемент»
Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art)
29 Апр 2017 в 4:22 PDT Гермиона Грейнджер, «Гарри Поттер»
Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art)
30 Апр 2017 в 1:49 PDT Чудо-женщина
Чудо-женщина»
Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art)
7 Фев 2017 в 5:09 PST Фуриоса, «Безумный Макс: Дорога ярости».
Публикация от Charlotte Lebreton Art (@charlottelebreton_art)
22 Янв 2017 в 6:03 PST Знаменитые персонажи советских мультиков предстали в новом, сексуальном свете. Российский художник‐иллюстратор Андрей Тарусов превратил Шапокляк, Фрекен Бок и несколько других персонажей в роковых красоток.