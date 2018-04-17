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Французский иллюстратор рисует персонажей известных блокбастеров в образе мультяшек. Дейнерис, ты ли это?
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Французский иллюстратор рисует персонажей известных блокбастеров в образе мультяшек. Дейнерис, ты ли это? 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Французская художница Шарлотта Лебретон воплощает образы известных киноперсонажей в виде выразительных анимированных 3D портретов.
Одно из увлечений профессионального иллюстратора — современный кинематограф. Художница старается максимально ярко показать образы известных героев в своих работах. По ее словам, особенно легко у нее получается передать характер женских персонажей.
Джин Эрсо,
«Изгой-один. Звездные войны: Истории».
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