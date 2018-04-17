Желание странного: в Волгограде раздели «балерин», чтобы одеть бездомных

Выставка волгоградского художника из Берлина Петра Дзогабы «Балерины косят рыбу» завершила свою работу в Волгограде ярким и звучным перформансом.

Петр Дзогаба и его работы

Экспозиция открылась в «Лофте» вечером пятницы. Посетители увидели эскизы к анимационным проектам Melody Hunters и «Кин-дза-дза» и 3D-модели — Учмэ и Прока.

В субботу и воскресенье днем картины можно было увидеть совершенно бесплатно

Некоторые картины купили

Им в пространстве экспозиции была уготована особая роль — собрать в себе и на себе принесенные зрителями вещи, которые потом должны быть переданы бездомным. Особая роль определила и особую судьбу — «балерины» из Берлина до Волгограда не добрались, их путь, а возможно, и жизнь, прервались на границе с Белоруссией.

Пограничники так и не поверили, что гигантские фигуры из проволоки будут использоваться исключительно в благих целях

Учмэ с братом оказались подозрительно похожи на «объекты двойного назначения», а потому в дальнейшем продвижении им было отказано. Петр Дзогаба, скрепя сердце, продолжил путь без гигантских проволочных фигур.

— Столкновение мира правил и такого арт-беспредела и не могло быть иным, — отметил тогда Дзогаба. — Значит, мне опять придётся что-то выдумывать, играть со смыслами…

После потери главных героев пришлось начать все сначала — с чертежей

Выдумывать, а главное, творить Петру Дзогабе помог волгоградский художник Станислав Азаров. Работать вместе им приходилось и раньше, например, над спектаклем «Время моргать» или в создании гигантского бумажного комара-муравьеда, и потому всё получилось как задумано и в срок.

— Было очень мало времени, быстро согласовали эскизы, и за неделю я управился. С Dzo хорошо работать. Станислав Азаров

Пережив своеобразную реинкарнацию, «балерины» приготовились к наполнению и одеванию. Выставка открылась в пятницу вечером и работала все выходные.

Вернисаж Дзогабы будил художника в каждом посетителе

Однако самое интересное и непредсказуемое было запланировано на воскресенье: закрытие выставки ее автор — режиссер и шоумен — обозначил как «ре-перформанс и деактивацию пространства экспозиции».

— Советскому человеку, воспитанному на традициях социалистического реализма, трудно смириться с мыслью, что искусство не обязано звать нас в даль светлую, да и вообще может нас никуда не звать, — поделилась с V1.ru своими впечатлениями Анна Степнова, директор музея Водоканала. — Попытки выразить словами то, что Дзогаба делает на наших глазах и даже с нашим участием, будут неуспешными, потому что в этом действе нет социального, общественно ответственного. Это погружение в фантазии, на которые мы сами не способны в силу, может быть, бедности воображения.

Без пения Дзогабы перформанс был бы неполным

— А может, мы просто не разрешаем себе выпустить свои сны на волю из подсознания, — предположила Анна Степнова. — Нам страшновато: кто знает, какие чудища у нас там таятся? Но у Дзогабы не чудища, в его снах воспоминания. И, что меня особенно греет, в его памяти плещется волжская вода, и музыка, которая эти сны сопровождает, похожа на поток. И можно попробовать с этим потоком уплыть в свои сны…

— Я очень рад! — поделился впечатлениями Петр Дзогаба. — Новый звук, реально трансовый, новая техника «пения» — так что я очень доволен! Одна дама так впала в транс, что пришлось такси вызывать!

Трансовым был не только звук

Невероятно творческий человек, полный самых разнообразных идей, Дзогаба при этом совершенно не оторван от реальности.

— Единственное, что тревожит, — у волгоградцев, которые открыты чему-то новому, реально становится меньше денег, — посетовал Дзогаба. — И это выбор между едой/сапогами и «желанием странного». Мне печально от этого, но победа сапог — нормальна, я их понимаю. В «Лофте» была еще лекция, и для многих допплата за перфоманс — просто too much*.

Так начинается транс…

Двое и Учмэ

Звуки Dzo Здесь всё неслучайно — даже тени на стенах

Dzo Dzo уехал. Но остались «балерины» и добрые дела. И обещание вернуться и «придумать что-то еще». Остались впечатления зрителей:

Ирина С. : «Яркий наш, многоликий!»

Виктор Н. : «Уважаемый человек!»

Виктория Н. : «Выглядит дзогабисто!»

Фантазии Дзогабы точно вписались в обстановку лофта

Музыкальное сопровождение кому-то показалось странным, кому-то — «божественным», но равнодушных не оставило (группа Landscape Garden)

Всю собранную с помощью вернисажа одежду через благотворительный фонд передадут бездомным людям.

Немало вещей удалось собрать «балеринам»

Подробнее про Петра Дзогабу и его творчество можно прочитать в нашем специальном материале.