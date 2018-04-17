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Желание странного: в Волгограде раздели «балерин», чтобы одеть бездомных
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Желание странного: в Волгограде раздели «балерин», чтобы одеть бездомных 

v1.ru 40 минут назад
Фото: v1.ru
Выставка волгоградского художника из Берлина Петра Дзогабы «Балерины косят рыбу» завершила свою работу в Волгограде ярким и звучным перформансом.
Петр Дзогаба и его работы
Экспозиция открылась в «Лофте» вечером пятницы. Посетители увидели эскизы к анимационным проектам Melody Hunters и «Кин-дза-дза» и 3D-модели — Учмэ и Прока.
В субботу и воскресенье днем картины можно было увидеть совершенно бесплатно
Некоторые картины купили
Им в пространстве экспозиции была уготована особая роль — собрать в себе и на себе принесенные зрителями вещи, которые потом должны быть переданы бездомным. Особая роль определила и особую судьбу — «балерины» из Берлина до Волгограда не добрались, их путь, а возможно, и жизнь, прервались на границе с Белоруссией.
Пограничники так и не поверили, что гигантские фигуры из проволоки будут использоваться исключительно в благих целях
Учмэ с братом оказались подозрительно похожи на «объекты двойного назначения», а потому в дальнейшем продвижении им было отказано. Петр Дзогаба, скрепя сердце, продолжил путь без гигантских проволочных фигур.
— Столкновение мира правил и такого арт-беспредела и не могло быть иным, — отметил тогда Дзогаба. — Значит, мне опять придётся что-то выдумывать, играть со смыслами…
После потери главных героев пришлось начать все сначала — с чертежей
Выдумывать, а главное, творить Петру Дзогабе помог волгоградский художник Станислав Азаров. Работать вместе им приходилось и раньше, например, над спектаклем «Время моргать» или в создании гигантского бумажного комара-муравьеда, и потому всё получилось как задумано и в срок.
— Было очень мало времени, быстро согласовали эскизы, и за неделю я управился. С Dzo хорошо работать. Станислав Азаров
Пережив своеобразную реинкарнацию, «балерины» приготовились к наполнению и одеванию. Выставка открылась в пятницу вечером и работала все выходные.
Вернисаж Дзогабы будил художника в каждом посетителе
Однако самое интересное и непредсказуемое было запланировано на воскресенье: закрытие выставки ее автор — режиссер и шоумен — обозначил как «ре-перформанс и деактивацию пространства экспозиции».
— Советскому человеку, воспитанному на традициях социалистического реализма, трудно смириться с мыслью, что искусство не обязано звать нас в даль светлую, да и вообще может нас никуда не звать, — поделилась с V1.ru своими впечатлениями Анна Степнова, директор музея Водоканала. — Попытки выразить словами то, что Дзогаба делает на наших глазах и даже с нашим участием, будут неуспешными, потому что в этом действе нет социального, общественно ответственного. Это погружение в фантазии, на которые мы сами не способны в силу, может быть, бедности воображения.
Без пения Дзогабы перформанс был бы неполным
— А может, мы просто не разрешаем себе выпустить свои сны на волю из подсознания, — предположила Анна Степнова. — Нам страшновато: кто знает, какие чудища у нас там таятся? Но у Дзогабы не чудища, в его снах воспоминания. И, что меня особенно греет, в его памяти плещется волжская вода, и музыка, которая эти сны сопровождает, похожа на поток. И можно попробовать с этим потоком уплыть в свои сны…
— Я очень рад! — поделился впечатлениями Петр Дзогаба. — Новый звук, реально трансовый, новая техника «пения» — так что я очень доволен! Одна дама так впала в транс, что пришлось такси вызывать!
Трансовым был не только звук
Невероятно творческий человек, полный самых разнообразных идей, Дзогаба при этом совершенно не оторван от реальности.
— Единственное, что тревожит, — у волгоградцев, которые открыты чему-то новому, реально становится меньше денег, — посетовал Дзогаба. — И это выбор между едой/сапогами и «желанием странного». Мне печально от этого, но победа сапог — нормальна, я их понимаю. В «Лофте» была еще лекция, и для многих допплата за перфоманс — просто too much*.
Так начинается транс…
Двое и Учмэ
Звуки Dzo  Здесь всё неслучайно — даже тени на стенах
Dzo Dzo уехал. Но остались «балерины» и добрые дела. И обещание вернуться и «придумать что-то еще». Остались впечатления зрителей:
Ирина С. : «Яркий наш, многоликий!»
Виктор Н. : «Уважаемый человек!»
Виктория Н. : «Выглядит дзогабисто!»
Фантазии Дзогабы точно вписались в обстановку лофта
Музыкальное сопровождение кому-то показалось странным, кому-то — «божественным», но равнодушных не оставило (группа Landscape Garden)
Петр Дзогаба, Алексей Шилов, Анна Степнова
Всю собранную с помощью вернисажа одежду через благотворительный фонд передадут бездомным людям.
Немало вещей удалось собрать «балеринам»
Подробнее про Петра Дзогабу и его творчество можно прочитать в нашем специальном материале.
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