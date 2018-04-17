Три истории Провиантских складов: Музей Москвы раскроет свои тайны за 180 лет

Посетители Музея Москвы узнают, что находилось в его зданиях, построенных в XIX веке, в разное время. В четверг, 26 апреля, там откроется выставка «Три истории Провиантских». Ее посетители узнают, что сначала Провиантские склады использовались по прямому назначению: там хранили продовольствие для императорской армии. В советский период здания отдали под гаражи Генштаба Вооруженных сил СССР, а в 2007 году склады были переданы Музею Москвы. Гости увидят артефакты, найденные на территории комплекса, и модели советского автопрома — бронированный ЗИС и машины марки «Москвич». Выставка продлится до 10 июня.

«Комплекс зданий в стиле ампир на Зубовском бульваре, в котором сейчас располагается Музей Москвы, был построен в 1835 году и практически целиком сохранился до нашего времени. Уникальную историю Провиантских складов мы расскажем горожанам впервые. Выставочный зал разделят на три зоны, получится своеобразная машина времени: посетители смогут заглянуть из современности в прошлые эпохи и наоборот», — рассказала Алина Сапрыкина , директор Музея Москвы.

Выставка организована так, чтобы можно было проследить историю архитектурного комплекса в обратном порядке — от настоящего к прошлому. Сначала посетитель попадет в зону, посвященную современной истории Провиантских — с 2007 года, когда здания комплекса были переданы Музею Москвы. Можно будет увидеть фотографии и видеоматериалы, рассказывающие о ярких выставочных и городских проектах, например проект двора музея с моделями узнаваемых столичных объектов — Домом Мельникова, Шуховской башней, Мавзолеем и Триумфальной аркой, которые располагались там в разное время. Кроме того, посетители познакомятся и несколькими вариантами развития музея в будущем.

Вторая зона будет посвящена советскому периоду, когда на территории Провиантских складов с 1930-х годов находились гаражи Генштаба Вооруженных сил СССР. Там разместят уникальные экспонаты: легендарный бронированный автомобиль ЗИС, на котором возили высшее руководство страны, и модели «Москвича» — одной из самых популярных машин в советское время. Кроме того, гости увидят редкие архивные фотографии — как готовили автомобили в гараже Генштаба к Параду Победы на Красной площади.

В третьей зоне можно будет познакомиться с историей Провиантских сладов в первое столетие их существования, когда там хранились запасы продовольствия для расквартированных рядом военных подразделений. Погрузиться в прошлое помогут оригинальные документы, чертежи и фотоматериалы из фондов Музея Москвы. Например, гостям покажут, как в начале XX века выглядел архитектурный ансамбль Провиантских складов на Зубовском бульваре, когда улица еще была пешеходной. Часть экспозиции займут артефакты, найденные на территории Провиантских сладов, например булыжник мостовой, которая некогда была во дворе складов, и фрагмент исторического деревянного оконного переплета.