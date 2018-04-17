Выставка об истории Провиантских складов откроется в Музее Москвы 26 апреля

Выставка, посвященная архитектурному комплексу первой половины XIX века, где сейчас располагается Музей Москвы, откроется 26 апреля. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

«В Музее Москвы 26 апреля откроется выставка «Три истории Провиантских». Ее посетители узнают, что сначала Провиантские склады использовались по прямому назначению: там хранили продовольствие для императорской армии. В советский период здания отдали под гаражи Генштаба Вооруженных сил СССР, а в 2007 г. склады были переданы Музею Москвы. Гости увидят артефакты, найденные на территории комплекса, и модели советского автопрома — бронированный ЗИС и машины марки «Москвич». Выставка продлится до 10 июня», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что выставка организована так, чтобы можно было проследить историю архитектурного комплекса в обратном порядке — от настоящего к прошлому. Сначала посетитель попадет в зону, посвященную современной истории Провиантских складов — с 2007 г., когда здания комплекса были переданы Музею Москвы. Можно будет увидеть фотографии и видеоматериалы, рассказывающие о ярких выставочных и городских проектах, например проект двора музея с моделями узнаваемых столичных объектов — Домом Мельникова, Шуховской башней, Мавзолеем и Триумфальной аркой, которые располагались там в разное время. Кроме того, посетители познакомятся и несколькими вариантами развития музея в будущем.