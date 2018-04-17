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Выставку «Ваш коттедж» посетило более 3 тысяч человек
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Выставку «Ваш коттедж» посетило более 3 тысяч человек 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Как известно, выставка — это гармоничное сочетание экспозиции и деловой программы. Организаторы придерживаются этого баланса, и поэтому подготовили не только насыщенную форумную часть, но и постарались угодить всем гостям представленными товарами и услугами.
Порядка 100 крупнейших компаний из различных регионов России представили свою продукцию. В этом году география участников расширилась: добавились швейцарские партнеры. Посетители смогли по достоинству оценить актуальные предложения в области малоэтажного и коттеджного строительства, водоснабжения, ландшафтного дизайна, архитектуры, производства материалов.
Помимо эксклюзивных красочных стендов и выгодных предложений от экспонентов компании-участники подготовили презентации, мастер-классы и семинары для посетителей — всего 30 мероприятий. Гости смогли получить профессиональные консультации от экспертов, приобрести проект своего будущего коттеджа.
Одним из самых важных событий стала конференция «Актуальные вопросы управления малоэтажными жилыми комплексами в современных условиях», где профессионалы обсудили злободневные темы, которые касаются многих самарцев и постарались найти решения сложившихся непростых ситуаций.
Вместе с рестораном сербской кухни «Балкан Гриль» ВК «Экспо-Волга» открыл сезон барбекю. Профессиональные повара готовили традиционные сербские блюда на огне для гостей и участников.
В воскресенье подвели итоги конкурса «Колодец желаний», в рамках которого был разыгран настоящий срубовый колодец для коттеджного участка. Счастливым обладателем роскошного подарка стал один из посетителей проекта.
"Выставка «Ваш коттедж» давно стала эффективной и успешной площадкой для коммуникации строительной отрасли, прежде всего, с частными заказчиками. Что особенно важно, на выставке постоянно проходят деловые встречи, мастер-классы, обучающие семинары по целому ряду направлений в строительстве", — подчеркнул генеральный директор выставочной компании «Экспо-Волга» Андрей Левитан.
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