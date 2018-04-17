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Новый «госпиталь» появится во Владимире
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Новый «госпиталь» появится во Владимире 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Началась подготовка к празднику Победы. Так, 17 апреля, в центре культуры на Соборной площади откроется новая выставка-экспозиция под названием «Госпиталь». Выставка посвящена 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«Госпиталь» организован при поддержке владимирского гарнизонного госпиталя и является продолжением патриотических выставочных работ: «Землянка», «Дети войны», «Блокадный Ленинград».
«Выставка представляет собой воссозданный интерьер операционной времен Великой Отечественной войны и является отражением героической и самоотверженной работы медиков эвакогоспиталя № 1888, располагавшегося в здании Центра культуры и искусства на Соборной (в военное время клуб им. Молотова) в период с 22 июня 1941 г. по 1 ноября 1943 г.», — сообщается на сайте мэрии.
Но и это ещё не все сюрпризы — с 16 апреля состоятся тематические интерактивные экскурсии «Войны священные страницы навеки в памяти людской» для школьников Владимирской области.
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