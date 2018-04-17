Ещё
В Ярославле пройдет выставка, посвященная адмиралу Ушакову
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ярославле пройдет выставка, посвященная адмиралу Ушакову 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
19 апреля в КВК «Вознесенский» в Ярославле будет развернута уникальная экспозиция, посвященная непобедимому адмиралу Ф. Ф. Ушакову. Мероприятие организовано в рамках православной выставки-ярмарки «Мир и клир» при поддержке Правительства области.
Экспозиция расскажет о жизненном пути самого прославленного флотоводца России, о его победах, об отношении к морякам и выбранном иноческом пути в конце земной жизни. Будет представлено более 20 раритетов: карты сражений, редкие фотографии, награды и другие предметы. Желающие смогут поклониться образу святого праведного воина Феодора Ушакова с частицей его мощей.
Выставка подготовлена Центром культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского совместно с Российским государственным военно-историческим архивом и Рыбинским музеем адмирала Ф. Ф. Ушакова. Поддержку проекту также оказывают Патриарший совет по культуре, Государственная Дума Российской Федерации, Союз писателей России и другие.
— Уверен, наша выставка вызовет большой интерес и внесет свой вклад в патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, — сказал президент АНО «Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского» Павел Карпухин. — Жители Ярославской земли смогут открыть для себя неизвестные стороны личности святого праведного воина Феодора Ушакова, его многогранность, подвиг и потаенную жизнь.
Выставка будет работать по 24 апреля, с 9 до 19 часов.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
В Ярославле прошел масленичный марафон под девизом «Долг платежом красен» Глава региона предложил коллективу "Золотые погоны" принять участие в фестивале "Спасская башня" Воспитанницы Рыбинской школы-интерната №2 заняли призовые места на фестивале жестовой песни
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»11
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя7
Что стало с популярными группами и певцами 90-х20
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение