В Ярославле пройдет выставка, посвященная адмиралу Ушакову

19 апреля в КВК «Вознесенский» в Ярославле будет развернута уникальная экспозиция, посвященная непобедимому адмиралу Ф. Ф. Ушакову. Мероприятие организовано в рамках православной выставки-ярмарки «Мир и клир» при поддержке Правительства области.

Экспозиция расскажет о жизненном пути самого прославленного флотоводца России, о его победах, об отношении к морякам и выбранном иноческом пути в конце земной жизни. Будет представлено более 20 раритетов: карты сражений, редкие фотографии, награды и другие предметы. Желающие смогут поклониться образу святого праведного воина Феодора Ушакова с частицей его мощей.

Выставка подготовлена Центром культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского совместно с Российским государственным военно-историческим архивом и Рыбинским музеем адмирала Ф. Ф. Ушакова. Поддержку проекту также оказывают Патриарший совет по культуре, Государственная Дума Российской Федерации , Союз писателей России и другие.

— Уверен, наша выставка вызовет большой интерес и внесет свой вклад в патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, — сказал президент АНО «Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского» Павел Карпухин . — Жители Ярославской земли смогут открыть для себя неизвестные стороны личности святого праведного воина Феодора Ушакова, его многогранность, подвиг и потаенную жизнь.

Выставка будет работать по 24 апреля, с 9 до 19 часов.