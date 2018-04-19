Интерактивный музей изменит график работы на майские праздники в Волгограде

Накануне майских праздников и во время них музей «Россия — Моя история» в Волгограде временно поменяет т режим работы. С 28 апреля по 9 мая включительно учреждение будет работать без выходных.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, 1 и 9 мая учреждение будет работать с 10:00 до 20:00 и 22:00 соответственно. Более подробное расписание с 28 апреля по День победы можно узнать здесь.

Добавим, что школьники и студенты 1 мая и 9 мая смогут посетить музей бесплатно. Кроме того, первые еще получат такую возможность и 4 мая.

Напомним, в музее постоянно действуют четыре мультимедийные выставки: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе. 1917—1945» и «Россия — Моя история. 1945—2016».

Справку можно получить по телефону 8 (8442) 97 91 81.