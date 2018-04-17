Музей «Россия — моя история» принял 100 000 человек в Волгограде

100 000 человек посетили за полгода интерактивный музей, расположенный в пойме реки Царицы в Волгограде. Юбилейным гостем стала пятиклассница Виктория Беляева, девочке вручили подарочный сертификат на посещение выставок исторического парка с экскурсией.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, музей заработал 5 октября 2017 года. 2 февраля его посетил Президент РФ Владимир Путин . Он вместе с Волонтерами Победы дал старт проекту комнаты для виртуального квеста «Сталинградская битва». Отметим, что музей был построен в рамках первого этапа благоустройства поймы реки Царицы.

Интерактивный музей является уникальным мультимедийным выставочным комплексом площадью более 7 000 квадратных метров. В парке постоянно действуют четыре выставки: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе. 1917—1945» и «Россия — Моя история. 1945—2016». На каждой выставке представлен региональный краеведческий компонент.