Ещё
Музей «Россия — моя история» принял 100 000 человек в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музей «Россия — моя история» принял 100 000 человек в Волгограде 

АиФ Волгоград 55 минут назад
100 000 человек посетили за полгода интерактивный музей, расположенный в пойме реки Царицы в Волгограде. Юбилейным гостем стала пятиклассница Виктория Беляева, девочке вручили подарочный сертификат на посещение выставок исторического парка с экскурсией.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, музей заработал 5 октября 2017 года. 2 февраля его посетил Президент РФ Владимир Путин. Он вместе с Волонтерами Победы дал старт проекту комнаты для виртуального квеста «Сталинградская битва». Отметим, что музей был построен в рамках первого этапа благоустройства поймы реки Царицы.
Интерактивный музей является уникальным мультимедийным выставочным комплексом площадью более 7 000 квадратных метров. В парке постоянно действуют четыре выставки: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе. 1917—1945» и «Россия — Моя история. 1945—2016». На каждой выставке представлен региональный краеведческий компонент.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде «Старая Сарепта» представит «Сокровища сарматов» В Волгограде музей Машкова запускает конкурс «Art-Гол!» На «Российскую Студенческую Весну» в Ставрополь отправятся 35 волгоградцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»11
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя7
Что стало с популярными группами и певцами 90-х20
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение