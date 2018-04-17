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СМИ: швейцарский музей выставит самый полный из существующих скелет мегалодона
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СМИ: швейцарский музей выставит самый полный из существующих скелет мегалодона 

ТАСС 43 минуты назад
ЖЕНЕВА, 17 апреля. /ТАСС/. Выставка «Акулы доисторических времен» открывается в Музее динозавров города Ааталь (Швейцария) в кантоне Цюрих. Как сообщила газета Lucerne Zeitung, в экспозиции представлен самый полный из всех существующих в мире скелетов мегалодона — гигантской вымершей акулы эпохи миоцена и плиоцена.
По словам основателя и директора музея Ханса-Якоба Зибера, ископаемые останки акул встречаются очень редко. Причина заключается в том, что эти животные относятся к классу хрящевых рыб, а хрящи после смерти организма очень быстро разрушаются. Поэтому скелеты этих рыб крайне редко превращаются в окаменелости.
Фрагмент скелета мегалодона длиной около 4,5 м был специально доставлен в Швейцарию из Перу и является настоящей сенсацией, считает Зибер. «Мы хотели организовать лучшую выставку об ископаемых акулах, и я думаю, нам это удалось», — отметил он. Экспозицию также формируют около двух десятков раритетов, раскрывающих эволюционный путь акул.
Мегалодон, вымерший около 2 млн лет назад, считается крупнейшей акулой, когда-либо обитавшей в мировом океане. Он достигал 15-18 м в длину, а в его пасти мог бы поместиться автомобиль малого класса «Smart». Самые крупные из существующих в современной природе морские обитатели — белые акулы — достигают в длину 6-8 м.
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