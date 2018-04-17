Выставка «Мы верим твердо в героев спорта» открывается в Сергиевом Посаде в преддверии ЧМ‐2018 

В Сергиево‐Посадском государственном историко‐художественном музее‐заповеднике 18 апреля открывается выставка «Мы верим твердо в героев спорта», сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Многие экспонаты, которые предоставил МВЦ «РОСИЗО», уникальны. Это произведения живописи, графики, скульптуры
1930-х 1980-х годов, посвященные развитию физкультурного движения, разных видов спорта в СССР. Об отечественном футболе на выставке «расскажут» фотографии, книги с автографами авторов, связанных с футбольным миром, предметы клубной атрибутики, в том числе с автографами игроков.
На выставке представлена спортивная история нашей страны с ее громкими победами на мировых аренах. Не сомневаюсь, что эта история интересна и россиянам, и многочисленным зарубежным гостям, которых мы ждем во время первенства планеты по футболу
— Оксана Косарева.
Выставка — совместный проект
Сергиево-Посадского
государственного
историко-художественного
музея-заповедника
с государственным
музейно-выставочным
центром «РОСИЗО» при информационной поддержке государственного музея спорта Российской Федерации и пресс-службы
На выставке за время ее работы пройдут мероприятия для детей, школьников, молодежи, воспитанников спортивных школ, состоятся встречи с известными спортивными журналистами, а в рамках акции «Ночь в музее» посетителям представят программу «Football. Музей.
On-line
». Выставка будет работать по 1 июля 2018 года.
Государственный
музейно-выставочный
центр «РОСИЗО» — многопрофильная организация, занимающаяся организацией
культурно-просветительских
программ и выставочных концепций и проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными учреждениями. Одна из главных задач МВЦ «РОСИЗО», фонды которого насчитывают более 45 000 единиц хранения, — популяризация художественного наследия России.