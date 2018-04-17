Выставку о спортивных достижениях России откроют в Сергиевом Посаде

Увидеть экспозицию можно до 1 июля.

18 апреля в подмосковном Сергиевом Посаде откроют выставку, рассказывающую о спортивных достижениях россиян, сообщает «Радио 1».

Экспозиция получила название «Мы верим твердо в героев спорта».

Как отмечают организаторы, выставка будет интересна как местным жителям, так и зарубежным гостям, которые приедут в Подмосковье на ЧМ-2018.

На выставке представлены картины, графики, скульптуры периода 1930-х — 1980-х годов, посвященные развитию физкультурного движения и различных видов спорта в нашей стране. Отдельно футболу посвятят стенды с фотографиями, книгами с автографами игроков и тренеров, а также предметами клубной атрибутики.