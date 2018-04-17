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Выставку о спортивных достижениях России откроют в Сергиевом Посаде
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Выставку о спортивных достижениях России откроют в Сергиевом Посаде 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Увидеть экспозицию можно до 1 июля.
18 апреля в подмосковном Сергиевом Посаде откроют выставку, рассказывающую о спортивных достижениях россиян, сообщает «Радио 1».
Экспозиция получила название «Мы верим твердо в героев спорта».
Как отмечают организаторы, выставка будет интересна как местным жителям, так и зарубежным гостям, которые приедут в Подмосковье на ЧМ-2018.
На выставке представлены картины, графики, скульптуры периода 1930-х — 1980-х годов, посвященные развитию физкультурного движения и различных видов спорта в нашей стране. Отдельно футболу посвятят стенды с фотографиями, книгами с автографами игроков и тренеров, а также предметами клубной атрибутики.
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