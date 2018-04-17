В Воронеже глазная клиника стала площадкой для выставки коллекционных картин

Владелец полотен собирала их в течение 18 лет.

Такого выставочного зала в Воронеже точно нет. В Глазном центре доктора Черниковой открыли экспозицию. Несколько десятков картин — это работы воронежских художников, которые на протяжении 18 лет собирала директор и главврач медицинского учреждения Ирина Черникова. На полотнах цветочные композиции и репродукции произведений знаменитых творцов. А поскольку в глазной центр приходят семьями, в коллекцию добавили икону царственных страстотерпцев — её в течение двух с половиной месяцев писали иконописцы Воронежской епархии. Медицинское учреждение работает в Воронеже с 2004 года, а в прошлом году обзавелось собственным зданием в центре города с современным оборудованием. — Занимаемся мы катарактальной и рефракционной хирургией. Хирургическое лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Отработана и практикуется в нашем центре уже достаточно давно. У нас тысячи благодарных пациентов, чему мы очень рады, — рассказывает директор Глазного центра Ирина Черникова.