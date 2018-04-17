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В «Мастерской Петра Фоменко» проходит выставка «На сцене»
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В «Мастерской Петра Фоменко» проходит выставка «На сцене» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Работы из коллекции известного ценителя современного искусства Михаила Алшибая можно увидеть в Зимнем саду Новой сцены.
Всех желающих познакомиться с шедеврами знаменитого собрания здесь ждут 20, 23, 24, 28, 30 апреля и 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18 мая. Вход открыт с 18:00, пробыть на вернисаже можно будет до 2-го звонка.
Михаил Алшибая — врач, высококлассный кардиохирург, руководитель отделения коронарной хирургии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН. Но также он известен в мире артистическом — как коллекционер живописи, причем, работ художников второй половины XX и начала XXI века. В его собрании — работы Олега Кулика, Владислава Мамышева-Монро, Эрика Булатова, Владимира Немухина, Дмитрия Краснопевцева. Нынешняя выставка в «Мастерской», конечно, довольно камерная, она не передает всего масштаба коллекции, но, тем не менее, дает прекрасную возможность познакомиться с произведениями из замечательного собрания. Еще раз напомним, что она продлится до конца мая и будет доступна зрителям спектаклей Новой сцены (кроме спектаклей «Триптих» и «Руслан и Людмила»).
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