В «Мастерской Петра Фоменко» проходит выставка «На сцене»

Работы из коллекции известного ценителя современного искусства Михаила Алшибая можно увидеть в Зимнем саду Новой сцены.

Всех желающих познакомиться с шедеврами знаменитого собрания здесь ждут 20, 23, 24, 28, 30 апреля и 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18 мая. Вход открыт с 18:00, пробыть на вернисаже можно будет до 2-го звонка.