Ещё
Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица» является ежегодным местом встречи ремесленников со всей России (представители более 40 регионов России) и СНГ, работающих в области народного искусства и их почитателей: постоянных покупателей, москвичей и гостей столицы, а также представителей розничной торговли и дизайнеров. В выставке, наряду с ремесленниками, принимают участие известные в России и за рубежом прославленные коллективы Хохломы, Жостова, Дулёва, Вербилок — лидеров народных художественных промыcлов России.
Выставка проводится Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» с 18 по 22 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатором выставки выступит АО «ЭКСПОЦЕНТР». Устроитель выставки — ООО «Центр художественных промыслов». Мероприятие проходит при поддержке Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Союз народных художественных промыслов и ремесел».
Впервые в рамках выставки проводится Российская Ремесленная неделя. Это реальная возможность прикоснуться к своим историческим корням и показать обществу перспективы и актуальность сохранения, возрождения и развития ремесленного производства в современной экономической действительности. Проект «Российская Ремесленная неделя» — это коммуникационная площадка для обсуждения актуальных вопросов ремесленничества и промыслов в России. Одной из ключевых тем деловой программы станет создание единой системы, объединяющей производителей изделий народных промыслов, художников-прикладников, учебные заведения, готовящие специалистов в данной сфере, научно-исследовательские центры и музеи для решения общих задач.
Деловая программа выставки «Жар-Птица» будет насыщенной и многоплановой. Ее темы, несомненно, станут живым откликом на экономическую ситуацию в стране.
Ярмарка поддерживает и продвигает конкурентоспособную отечественную продукцию и тем самым содействует процессу развития внутреннего рынка потребления. Мы за популяризацию здорового образа жизни, правильного питания, воспитания экологического сознания.
Выставка «Жар-Птица» в Вашем доме будет состоять из трех разделов, включая впервые представляемый в этому году раздел «Ландшафтный дизайн»:
Салон изделий народных мастеров и ремёсел — традиционные и авторские современные и самобытные изделия ремесленников, художников и дизайнеров.
ЭКОБИО салон — экологически чистые продукты питания, произведённые в фермерских хозяйствах и сельских подворьях со всей России;
Ландшафтный дизайн — демонстрация достижений и возможностей отечественных производителей товаров и услуг для приусадебных и дачных, фермерских и личных подсобных хозяйств, загородного проживания, занятия садоводством и огородничеством, обмен опытом среди специалистов природного земледелия.
Выставка— ярмарка «Жар-Птица» — это площадка не только для торговли, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных игр. Традиционно, выставка — ярмарка сопровождается выступлениями народных фольклорных коллективов для создания творческой атмосферы и праздничного ярмарочного настроения. «Жар-Птица» войдёт в Ваш дом самобытными изделиями народных умельцев, вкусными пирогами, незабываемыми мастер-классами и поможет вырастить на ваших приусадебных участках экологически чистую продукцию.
Управа района Текстильщики: последние новости
В одной из библиотек района Текстильщики во время «Библионочи» покажут спектакль о любви В библиотеке на Чистова прозвучали песни о космонавтике Сотрудники Дворца творчества имени Гайдара приняли участие в субботнике на территории Текстильщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Что стало со звездами «Аншлага»11
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя7
Тест: угадайте актеров русского происхождения
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение