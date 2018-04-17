Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица»

Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица» является ежегодным местом встречи ремесленников со всей России (представители более 40 регионов России) и СНГ, работающих в области народного искусства и их почитателей: постоянных покупателей, москвичей и гостей столицы, а также представителей розничной торговли и дизайнеров. В выставке, наряду с ремесленниками, принимают участие известные в России и за рубежом прославленные коллективы Хохломы, Жостова, Дулёва, Вербилок — лидеров народных художественных промыcлов России.

Выставка проводится Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» с 18 по 22 апреля в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации . Соорганизатором выставки выступит АО «ЭКСПОЦЕНТР». Устроитель выставки — ООО «Центр художественных промыслов». Мероприятие проходит при поддержке Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Союз народных художественных промыслов и ремесел».

Впервые в рамках выставки проводится Российская Ремесленная неделя. Это реальная возможность прикоснуться к своим историческим корням и показать обществу перспективы и актуальность сохранения, возрождения и развития ремесленного производства в современной экономической действительности. Проект «Российская Ремесленная неделя» — это коммуникационная площадка для обсуждения актуальных вопросов ремесленничества и промыслов в России. Одной из ключевых тем деловой программы станет создание единой системы, объединяющей производителей изделий народных промыслов, художников-прикладников, учебные заведения, готовящие специалистов в данной сфере, научно-исследовательские центры и музеи для решения общих задач.

Деловая программа выставки «Жар-Птица» будет насыщенной и многоплановой. Ее темы, несомненно, станут живым откликом на экономическую ситуацию в стране.

Ярмарка поддерживает и продвигает конкурентоспособную отечественную продукцию и тем самым содействует процессу развития внутреннего рынка потребления. Мы за популяризацию здорового образа жизни, правильного питания, воспитания экологического сознания.

Выставка «Жар-Птица» в Вашем доме будет состоять из трех разделов, включая впервые представляемый в этому году раздел «Ландшафтный дизайн»:

Салон изделий народных мастеров и ремёсел — традиционные и авторские современные и самобытные изделия ремесленников, художников и дизайнеров.

ЭКОБИО салон — экологически чистые продукты питания, произведённые в фермерских хозяйствах и сельских подворьях со всей России;

Ландшафтный дизайн — демонстрация достижений и возможностей отечественных производителей товаров и услуг для приусадебных и дачных, фермерских и личных подсобных хозяйств, загородного проживания, занятия садоводством и огородничеством, обмен опытом среди специалистов природного земледелия.

Выставка— ярмарка «Жар-Птица» — это площадка не только для торговли, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных игр. Традиционно, выставка — ярмарка сопровождается выступлениями народных фольклорных коллективов для создания творческой атмосферы и праздничного ярмарочного настроения. «Жар-Птица» войдёт в Ваш дом самобытными изделиями народных умельцев, вкусными пирогами, незабываемыми мастер-классами и поможет вырастить на ваших приусадебных участках экологически чистую продукцию.