Выставка‑ярмарка народных промыслов «Жар‑Птица» открывается в Москве 18 апреля

XIII Выставка-ярмарка народных мастеров и ремесленников России «Жар-Птица» пройдет в Москве с 18 по 22 апреля в ЦВК «Экспоцентр», выставку проводит Ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке министерства промышленности и торговли РФ , говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица» является ежегодным местом встречи ремесленников со всей России (представители более 44 регионов России) и из трех стран СНГ, работающих в области народного искусства, и их почитателей: постоянных покупателей, москвичей и гостей столицы, а также представителей розничной торговли и дизайнеров», — отмечается в материале.

В выставке, наряду с ремесленниками, примут участие известные в России и за рубежом коллективы из Хохломы, Жостова, Дулева и Вербилок.

Деловая программа выставки «Жар-Птица» будет насыщенной и многоплановой. Впервые в рамках выставки пройдет Российская ремесленная неделя, которая даст возможность показать обществу перспективы и актуальность сохранения, возрождения и развития ремесленного производства в современной экономической действительности.

Кроме того, пройдет подведение итогов всероссийского конкурса на соискание премий по номинациям: «Ремесленник года», «Наставник года», «Подмастерье года».

Выставка «Жар-Птица» будет состоять из трех разделов: салон изделий народных мастеров и ремесел; экобиосалон (экологически чистые продукты питания, произведенные в фермерских хозяйствах и сельских подворьях со всей России) и новый раздел «Ландшафтный дизайн» (демонстрация достижений и возможностей отечественных производителей товаров и услуг для приусадебных, дачных, фермерских и личных подсобных хозяйств).

На выставке также пройдут более 100 детских мастер-классов по лепке игрушек, росписи по эмали, традиционной кукле, вышивке и многих других.

правительства РФ, В рамках Российской ремесленной недели на выставке «Жар-Птица» 18 апреля в павильоне №7 ЦВК «Экспоцентр» состоится совещание представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти, а также субъектов РФ и ремесленников по вопросам сохранения и развития ремесленной отрасли. К участию приглашены представители администрации президента России Госдумы , федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители и специалисты промыслов, представители торговых организаций. На совещание приедут представители 41 субъекта РФ.

Участники совещания расскажут об итогах работы за 2017 год и перспективных планах на 2018 год, а также о существующих и разрабатываемых мерах государственной поддержки промыслов и ремесел. В частности, будут рассмотрены лучшие практики поддержки ремесленников на региональном уровне, региональные критерии отнесения к ремесленникам, региональное законодательство по народным художественным промыслам и по ремесленной деятельности, вопрос создания ремесленных организаций в субъектах РФ, присвоения звания «Народный мастер» и другие.

Совещание начнется в 13:00. Регистрация участников — с 12:00. Информацию об участии в мероприятии можно получить по телефону: 8 (495) 625-74-50 (Екатерина Меньшикова). Контакты для аккредитации: 8 (915) 069-08-13 (Наталья Шошина).