Выставку‑ярмарку народных промыслов «Жар‑Птица» в Москве посетят 60 тысяч человек

Очередную выставку-ярмарку народных мастеров и ремесленников России «Жар-Птица», открывшуюся в «Экспоцентре» столицы, могут посетить 60 тысяч человек, сообщил в ходе открытия выставки руководитель выставочных проектов «Ладья» и «Жар-Птица» Алексей Комаров

«Уже в первый час после открытия выставку посетили более 1 тысячи человек. Порядка 8-12 тысяч человек будет принимать выставка ежедневно. Мы ожидаем, что в целом выставку посетят 60 тысяч человек. Выставка будет проходить в ЦВК «Экспоцентр» с 18 по 22 апреля», — сказал Комаров.

По его словам, в выставке в этот раз участвуют представители более 44 регионов России и трех стран СНГ. Также в рамках выставки впервые пройдет Российская ремесленная неделя. Это уникальная возможность прикоснуться к историческим корням и показать обществу перспективы и актуальность сохранения, возрождения и развития ремесленного производства.

Он отметил, что экспозиция будет разделена на три сектора. Это салон изделий народных мастеров и ремесел, где выставлены традиционные и авторские изделия ремесленников, художников и дизайнеров, ЭКОБИО салон, где представлены экологически чистые продукты питания, произведенные в фермерских хозяйствах и сельских подворьях России, а также ландшафтный дизайн, где будут демонстрироваться достижения и возможности отечественных производителей товаров и услуг для приусадебных и дачных, фермерских и личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством.

«Там же будет производится обмен опытом среди специалистов природного земледелия», — сказал Комаров.