Ещё
Кажется, что за окном цветет сакура. Но вы удивитесь, когда узнаете, кто и зачем создал эту красоту на самом деле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кажется, что за окном цветет сакура. Но вы удивитесь, когда узнаете, кто и зачем создал эту красоту на самом деле 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
На фотографии изображена классная комната бывшей школы в японском городе Иваки. За ее окном пышно расцвела сакура. И случилось это как раз в тот момент, когда здание собрались сносить из-за аварийного состояния. В этом контексте такое цветение на фоне пустых стен выглядит загадочно и многозначительно… На самом деле это не чудо природы, а необычное творение художника. Йосуке Тан знаменит своими картинами, нарисованными на стенах заброшенных зданий. Для него каждый дом — это не бездушная постройка, а нечто большее. В брошенных зданиях все еще присутствует энергетика людей, которые в них находились: проживали, работали или учились. И стены тоже являются частью жизненных историй, молчаливыми свидетелями которых они становились. И даже если здание нужно снести, чтобы построить на его месте что-то новое, Йосуке считает, что старое здание должно «уйти из жизни» достойно.
Помочь воплотить идею Йосуке в жизнь приехали ученики этой школы разных лет выпуска. Они собрались у ставших родными стен, чтобы почтить их память перед сносом. Задумка художника заключалась в том, чтобы украсить окна бывших классных комнат цветущими сакурами. И к этому должны были в буквальном смысле приложить руки все собравшиеся выпускники.
На создание такого шедевра понадобилось 27 литров краски. Сакуры рисовались не кисточками, а ладошками присутствующих! Бывшие ученики по очереди ставили отпечатки рук на оконном стекле, которые вместе составили картину пышных цветущих деревьев.
«Каждый, кто пришел в тот день поучаствовать в моем проекте, передал зданию частичку своего тепла. Так выпускники почтили память школы, в которой они выросли и получили свои знания», — говорит Тан.
Йосуке Тан показал себя художником с невероятно богатым воображением, но эта идея отличается от других его идей своей необычностью и трогательностью. А как вам такое прощание со школой?
Карельские вести: последние новости
Город без рекламы: проект, в котором на билбордах красуются классические картины «Взорвано, уложено, сколото черное надежное золото» Портреты на ладонях: гиперреалистичная техника, которая поражает воображение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»11
Что стало с популярными группами и певцами 90-х20
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя7
Тест: угадайте актеров русского происхождения
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение