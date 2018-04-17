Кажется, что за окном цветет сакура. Но вы удивитесь, когда узнаете, кто и зачем создал эту красоту на самом деле

На фотографии изображена классная комната бывшей школы в японском городе Иваки. За ее окном пышно расцвела сакура. И случилось это как раз в тот момент, когда здание собрались сносить из-за аварийного состояния. В этом контексте такое цветение на фоне пустых стен выглядит загадочно и многозначительно… На самом деле это не чудо природы, а необычное творение художника. Йосуке Тан знаменит своими картинами, нарисованными на стенах заброшенных зданий. Для него каждый дом — это не бездушная постройка, а нечто большее. В брошенных зданиях все еще присутствует энергетика людей, которые в них находились: проживали, работали или учились. И стены тоже являются частью жизненных историй, молчаливыми свидетелями которых они становились. И даже если здание нужно снести, чтобы построить на его месте что-то новое, Йосуке считает, что старое здание должно «уйти из жизни» достойно.

Помочь воплотить идею Йосуке в жизнь приехали ученики этой школы разных лет выпуска. Они собрались у ставших родными стен, чтобы почтить их память перед сносом. Задумка художника заключалась в том, чтобы украсить окна бывших классных комнат цветущими сакурами. И к этому должны были в буквальном смысле приложить руки все собравшиеся выпускники.

На создание такого шедевра понадобилось 27 литров краски. Сакуры рисовались не кисточками, а ладошками присутствующих! Бывшие ученики по очереди ставили отпечатки рук на оконном стекле, которые вместе составили картину пышных цветущих деревьев.

«Каждый, кто пришел в тот день поучаствовать в моем проекте, передал зданию частичку своего тепла. Так выпускники почтили память школы, в которой они выросли и получили свои знания», — говорит Тан.

Йосуке Тан показал себя художником с невероятно богатым воображением, но эта идея отличается от других его идей своей необычностью и трогательностью. А как вам такое прощание со школой?