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Власти Подмосковья направят на строительство ДК и школ искусств 6,3 млрд руб. до 2023 года
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Власти Подмосковья направят на строительство ДК и школ искусств 6,3 млрд руб. до 2023 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены выделить в 2019 — 2023 годах 6,31 млрд рублей на строительство и капитальный ремонт домов культуры и детских школ искусств в регионе, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Следующая программа на 2019 — 2023 гг. предполагает инвестиции в 6,31 млрд руб. — капремонт и строительство новых ДК", — сказал Воробьев, подчеркнув, что капремонт и строительство каждого из объектов должно завершиться оснащением всем необходимым оборудованием, в том числе музыкальными инструментами.
Министр культуры Московской области Оксана Косарева отметила, что в рамках аналогичной программы с 2013 по 2018 года на территории Московской области построено и отремонтировано 60 домов культуры и 33 школы искусств. Объем финансирования составил 8 млрд руб.
Министр добавила, что в регионе также существует острая потребность в музыкальных инструментах.
"В Московской области всего в музыкальных школах более 15 тыс. инструментов, мы предлагаем к замене самые дорогостоящие инструменты, по которым наибольший спрос. Поскольку на фортепиано в Московской области занимается более 17 тыс. детей и еще 30 тыс. детей занимается на других музыкальных инструментах, но специальность предполагает наличие фортепиано и роялей, мы предлагаем к замене 3,5 тыс. баянов, пианино, аккордеонов и роялей", — сказала Косарева, уточнив, что общий объем финансирования программы, реализуемой в течение 2019-2023 гг., составит 1,9 млрд руб.
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