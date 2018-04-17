Посмотреть Черногорию глазами русских художников можно будет с 28 апреля в галереи «Листок»

28 апреля в 16:00 открытие выставки «Черногория глазами русских художников». Об этом сообщается на сайте галереи «Листок».

Выставка демонстрирует работы известных живописцев, посвященные Черногории. В экспозицию войдет свыше 60 живописных и графических работ. Морские и горные пейзажи, уникальные православные храмы и монастыри, неспешная жизнь прибрежных городков Адриатики — вот перечень тем, что заинтересовали живописцев из России.

На выставке будут представлены работы из коллекции Ратко Поповича, мецената, хозяина «Русского дома» в Черногории, который в течение многих лет принимает у себя российских художников.

Экспозиция действует с 28 апреля по 20 мая 2018 года. Вход на выставку свободный.

Фото взято: http://www.montenegro-today.com/files/images10/011211-104-b.jpg