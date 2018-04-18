Магия простых вещей: фотограф создает удивительные снимки из обыденных предметов

Девушка‐фотограф по имени Доминик из Великобритании создает необычные фотографии с сюжетом и восхищает ими своих поклонников. Снимки она публикует в Instagram.

Изюминкой ее проекта является то, что для фотографий Доминик использует самые простые вещи, но подходит к ним нестандартно. В результате за ее творчеством уже следят более полумиллиона подписчиков.

Доминик использует технику съемки фотографий с потолка — scene from the ceiling. Кроме того, к своему творчеству девушка активно привлекает двух дочерей.

Результаты работы Доминик действительно завораживают — в каждом снимке можно увидеть целую историю или, как минимум, интригующий сюжет.

Современный человек уже привык к тому, что повсюду на глаза попадается реклама, будь то брошюра в отеле или билборд вдоль шоссе. «Воздух, которым мы дышим — это соединение азота, кислорода и рекламы», ‐ говорят великие умы. «360» узнал, каким может быть мир без рекламных объявлений.