Выставка живописи «Путешествие по времени» открылась в Нижнем Новгороде

Творчество Арискина хорошо знакомо нижегородцам. Именно он создал мозаику в зале ожидания железнодорожного вокзала. Также художник работал над оформлением церкви Покрова Богоматери и многих других объектов. В экспозиции представлены картины, написанные Владимиром Арискиным во время путешествий по Италии, Сербии, Иордании и древним русским городам. Также зрители увидят морские пейзажи, портреты близких людей художника, фотографии и фрагменты созданных им витражей и мозаик.

Кроме того, на выставке демонстрируется цикл произведений на тему христианских праздников. Он состоит из шести картин, объединенных общей композицией. Также публике представлено монументальное полотно «Битва», посвященное военным конфликтам последних лет.

Посетить выставку можно до 20 мая.