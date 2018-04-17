Учащиеся школы №362 побывали с экскурсией в Музее Востока

Ученики школы №362 во вторник, 10 апреля, посетили Музей Востока, где познакомились с древними сказаниями и поверьями Китая и Японии, приняли участие в чайной церемонии.

В процессе чайной церемонии юные жители Богородского насладились вкусом высокосортного традиционного китайского чая (несколько видов), послушали познавательный рассказ чайного мастера о традициях чаепития. Отметим, что церемония сопровождалась музыкальными композициями и китайскими иллюстрациями. Это, по мнению школьников, позволило еще глубже погрузиться в состояние спокойствия и умиротворения.

По окончании мероприятия экскурсовод рассказал детям китайское придание о том, как на земле появились люди и, что их богиня сделала из глины. Ребята с удовольствием рассмотрели удивительные экспонаты музея.

И покидали они музей в хорошем настроении, с желанием вернутся и узнать больше о великой и таинственной культуре Востока.