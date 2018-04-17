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Учащиеся школы №362 побывали с экскурсией в Музее Востока
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Учащиеся школы №362 побывали с экскурсией в Музее Востока 

Официальный сайт управы района Богородское 55 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Ученики школы №362 во вторник, 10 апреля, посетили Музей Востока, где познакомились с древними сказаниями и поверьями Китая и Японии, приняли участие в чайной церемонии.
В процессе чайной церемонии юные жители Богородского насладились вкусом высокосортного традиционного китайского чая (несколько видов), послушали познавательный рассказ чайного мастера о традициях чаепития. Отметим, что церемония сопровождалась музыкальными композициями и китайскими иллюстрациями. Это, по мнению школьников, позволило еще глубже погрузиться в состояние спокойствия и умиротворения.
По окончании мероприятия экскурсовод рассказал детям китайское придание о том, как на земле появились люди и, что их богиня сделала из глины. Ребята с удовольствием рассмотрели удивительные экспонаты музея.
И покидали они музей в хорошем настроении, с желанием вернутся и узнать больше о великой и таинственной культуре Востока.
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