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Музей Анатолия Зверева представит новый юбилейный выставочной проект
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Музей Анатолия Зверева представит новый юбилейный выставочной проект 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Новый выставочный проект представит один из самых ярких и активно развивающихся частных музеев России — Музей Анатолия Зверева (МузейAZ). Этот проект, включающий лучшие произведения художника разных жанров, приурочен к трехлетию музея. Вернисаж выставки «Зверев— Gala» состоится 17 апреля, а для широкого зрителя выставка будет открыта с 19 апреля по 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
В экспозицию, которая развернется на трех этажах, войдет 250 работ Зверева разных жанров — портреты, пейзажи, абстракции, циклы супрематики и иллюстраций. В разнообразии наследия художника — главный акцент выставки.
Впервые в выставочном проекте будут представлены уникальные материалы — цикл иллюстраций к повести Николая Гоголя «Записки сумасшедшего», созданные художником в 1956 году. Специально к этому разделу экспозиции известный российский мультипликатор Михаил Алдашин создал анимационный фильм.
К открытию выставки в рамках издательского проекта Музея AZ подготовлены новые издания — каталог выставки «Зверев— Gala», фотоальбом с архивными фотографиями Анатолия Зверева, большая часть которых публикуется впервые, а также «Записки сумасшедшего» с иллюстрациями художника.
Музей AZ владеет уникальной коллекцией работ художников— шестидесятников. В основу музейного фонда легло личное собрание генерального директора музея Наталии Опалевой. Свыше 600 работ Зверева были подарены музею дочерью знаменитого коллекционера Георгия Костаки — Аликой Костаки. Сегодня собрание
Музея Az насчитывает 1500 работ.
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