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Малый бизнес сможет компенсировать до 50% затрат на участие в выставках
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Малый бизнес сможет компенсировать до 50% затрат на участие в выставках 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: Москва24
Власти Москвы утвердили порядок предоставления субсидий из бюджета города в целях возмещения части затрат, связанных с участием в конгресно-выставочных мероприятиях малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы. «Мы предложили порядок субсидирования затрат по участию в выставках, и это затраты, связанные как на оплату администрационных взносов, на организацию стенда, так и на аренду выставочной площади. При этом предлагаем субсидирование затрат — это 50%. При этом дифференцируем в зависимости от того, российская это выставка или зарубежная. На российскую выставку предлагается максимальная сумма в 300 тыс. руб., на зарубежную — 700 тыс. руб. При этом мы будем проводить отбор, выбирать самые максимально-технологичные и развивающиеся предприятия. Отбор будет проводиться по критериям: по средней годовой заработной плате работникам, по уплате налогов в бюджет, по участию кампании в организации этой выставки», — доложил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
Он напомнил, что с 2016 г. в Москве действует программа по организации коллективных стендов в рамках бренда «Сделано в Москве», на котором московские производители могут показать свою продукцию. Преимущественно это малый и средний бизнес.
«Давайте начнем работать, если где-то поправки в ходе исполнения возникнут, мы их оперативно внесем. Мониторьте ситуацию, смотрите, как это новшество будет внедряться», — поручил мэр Москвы Сергей Собянин.
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