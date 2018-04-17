Малый бизнес сможет компенсировать до 50% затрат на участие в выставках

Власти Москвы утвердили порядок предоставления субсидий из бюджета города в целях возмещения части затрат, связанных с участием в конгресно-выставочных мероприятиях малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы. «Мы предложили порядок субсидирования затрат по участию в выставках, и это затраты, связанные как на оплату администрационных взносов, на организацию стенда, так и на аренду выставочной площади. При этом предлагаем субсидирование затрат — это 50%. При этом дифференцируем в зависимости от того, российская это выставка или зарубежная. На российскую выставку предлагается максимальная сумма в 300 тыс. руб., на зарубежную — 700 тыс. руб. При этом мы будем проводить отбор, выбирать самые максимально-технологичные и развивающиеся предприятия. Отбор будет проводиться по критериям: по средней годовой заработной плате работникам, по уплате налогов в бюджет, по участию кампании в организации этой выставки», — доложил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин

Он напомнил, что с 2016 г. в Москве действует программа по организации коллективных стендов в рамках бренда «Сделано в Москве», на котором московские производители могут показать свою продукцию. Преимущественно это малый и средний бизнес.