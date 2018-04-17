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Собянин: Правительство Москвы компенсирует 50% затрат на участие в выставочной деятельности
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Собянин: Правительство Москвы компенсирует 50% затрат на участие в выставочной деятельности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Половина выставочного рынка сосредоточена в столице, как и выставочных площадей всей страны, отмечалось сегодня на заседании президиума правительства города.
Как напомнил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, с 2016 года в столице организуются коллективные стенды «Сделано в Москве». Их появление и субсидии, выделяемые столичным бюджетом, говорили присутствовавшие на заседании представители малого и среднего бизнеса, помогают им в продвижении своей продукции не только на российских рынках, но и заграничных.
Эту практику столичные власти признали эффективной. Сегодня принято постановление правительства Москвы, которым предусматривается сделать помощь города предприятиям малого и среднего бизнеса еще более ощутимой. В частности, по предложению мэра Москвы Сергея Собянина решено, что город компенсирует им 50 процентов затрат на участие в выставочно-конгрессной деятельности, но при этом не более 350 тысяч рублей на выставки в России и не более 700 тысяч — на выставки за рубежом.
Эти деньги могут быть использованы на уплату регистрационного взноса, застройку и оборудование стенда, а также аренду площадей.
При отборе заявок на предоставление субсидий приоритет будет отдаваться предприятиям — резидентам московских технопарков и технополисов, подчеркнул Алексей Фурсин.
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