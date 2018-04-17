В Музее станка кластера «Октава» назначен директор

В Музее станка, одном из ключевых объектов творческого индустриального кластера «Октава», назначен директор. В должность вступила Евгения Бабакаева, ранее возглавлявшая отдел «Многофункциональные культурные центры» объединения «Выставочные залы Москвы».

В Музее станка Евгения Бабакаева займется формированием команды проекта и развитием партнерских программ с основными техническими, образовательными и художественными организациями Москвы и России. В планах Музея — развитие экскурсионных программ, реализация дополнительных сценариев основной экспозиции, разработка собственных образовательных программ, включение деятельности Музея в насыщенную жизнь кластера.

«Потенциал российских городов — разнообразен и богат. Проект кластера «Октава» в Туле — особенно любопытен. Он строится на стыке потребностей города в новом контенте и качественном сервисе, стремясь организовать содержательную современную коммуникацию с горожанами. В любом другом городе страны такой проект, как Музей станка был бы совершенно иным. Здесь же у Музея станка есть своя, особая история, связанная с идентификацией Тулы как родины оружейного производства, лидера военно-промышленного комплекса. Поэтому логика возникновения проекта — абсолютно естественная: это новый уровень репрезентации исторического и культурного сознания Тулы, это оправдано эмоционально, исторически и культурно», — отметила Евгения Бабакаева.

Музей станка — мультимедийный музей, рассказывающий про развитие промышленности в России и мире. Постоянная экспозиция проекта включает многотонные, редкие станки, собранные со всей России, а цифровые технологии дополняют рассказ о промышленности. Кроме того, в Музее собрана обширная медиатека. Применение современных технологий позволяет посетителю стать активным участником экспозиции, проникнуть в контент и настроить его под себя.

Руководителем проекта по созданию кластера и Музея станка является директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех , председатель совета директоров ПАО «Октава» Василий Бровко

Кластер «Октава» — совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при активной поддержке руководства Тульской области. Напомним, что соглашение о создании кластера на территории завода ПАО «Октава» было подписано на ПМЭФ-2016 генеральным директором Ростеха Сергеем Чемезовым , губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и заместителем председателя совета директоров «Корпорации „ВСМПО АВИСМА“ Михаилом Шелковым.