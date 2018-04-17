Деревянные боги. В омском музее Врубеля открылась новая выставка

Коллекция «Пермская деревянная скульптура», получившая мировую известность, насчитывает около 500 произведений и объединяет памятники, входившие в убранство храмов, церквей, часовен Пермского края.

34 скульптуры

История пермской деревянной скульптуры драматична, как и всего, что связано с деревянным изображением Христа и апостолов. Бывали периоды расцвета и небывалой популярности, а также времена, когда резные иконы были под строгим запретом, в отличие от иконописи красками. В начале XVIII века Русская православная церковь запретила объёмные изображения святых: постановление Святейшего Синода гласило, что запрещается «иметь в церквах иконы резные, или истесанные, издолбленные, изваянные». Однако мастера продолжали трудиться над скульптурами вплоть до XX века, пока революция не отделила церковь от государства.

Самое большое количество фигур было найдено в поселениях у реки Колвы, в Покче, Ныробе и Чердыни, их ставили в храмах. Помимо Иисуса Христа, особой любовью у древних мастеров пользовались святой Николай , Богоматерь. Сохранилось немало скульптурных сцен распятия со множеством фигур.

Первым собирателем деревянных богов стал искусствовед Николай Серебренников. Его сейчас называют героем, потому что в 1920-е годы велась планомерная борьба с религией, уничтожались иконы, рушились церкви.

«Он собрал скульптуры, иконы, церковную утварь, убедил всех, что нужно не уничтожать, а показывать всё это. Выставка открылась в 1926-м и не закрывалась ни на один год, только в войну», — рассказала на открытии экспозиции директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Таризян.

На выставке в Омске представили 34 скульптуры из 460-ти: «Распятие с предстоящими» (Богоматерь, Иоанн Богослов, Мария Магдалина , Сотник Лонгин), «Сидящего Спасителя», изображения ангелов и херувимов, Святого Духа и многие другие. Большинство скульптур не имеют авторства, но два известны. Это Домнин и Никон Кирьянов. Никон был мастером-самоучкой, жил в деревне Габово и умудрился создать более 500 скульптур для своей часовни.

Ангел из липы

По форме и сюжетам пермская деревянная скульптура тесно связана с традициями древнерусской резьбы. Композиции фронтальны и симметричны. Мастера предпочитали брать сосну или липу для изготовления фигур, дерево обрабатывалось с помощью ножа и топора, позже употребляли долото, стамески, пилы, струги, тёсла. Для росписи сначала наносили грунтовку, красили яичной темперой, часто дополняли позолотой и серебрением. Только в XIX веке начали расписывать богов масляной краской. Интересно, что они похожи на представителей коми-пермяцкого или башкирского народа — в ликах святых явно прослеживается неканоническое изображение.

Собрание скульптур из Перми редко покидают стены художественной галереи, это связано с особенностями хранения и транспортировки фигур. Но исключения были сделаны для Франции, Бельгии, Италии, Германии, Японии. В России экспозиция была представлена в залах столичных музеев: Третьяковской галерее, музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственном историческом музее. Побывали пермские боги в Приморском крае и Хабаровске.

С Омском соглашение о сотрудничестве было подписано ещё три года назад — и наконец-то выставку открыли. Экспозиция пермской деревянной скульптуры будет работать до 27 мая. Кстати, в сентябре некоторые уникальные скульптуры будут показаны в Ватикане.