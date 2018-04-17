Белорусским и российским журналистам покажут «дачу художников»

17 апреля стартует экспертно-медийный тур «Дача „Чайка“ В. К. Бялыницкого-Бирули», организованный Постоянным Комитетом Союзного государства.

Известный белорусский, российский и советский художник-пейзажист Витольд Бялыницкий-Бируля приобрел участок на берегу озера Удомля в Тверской губернии в 1912 году. Построенную здесь через год дачу в стиле «финский модерн» живописец назвал «Чайкой».

Больше чем на 40 лет «Чайка» стала любимой творческой мастерской художника. Здесь он написал свыше 200 картин, которые хранятся во многих российских и зарубежных художественных музеях.

Сегодня «Чайка» — это центр культуры и искусства, где открыты постоянные художественная и мемориальная экспозиции, посвященные В. К. Бялыницкому-Бируля и другим художникам, связанным с Удомельским краем. Кроме того, здесь проходят выставки работ тверских, московских и петербургских художников, а также работают детские творческие мастерские. Директор центра Елена Тимакова — внучатая племянница Бялыницкого-Бирули.

Сообщается, что в рамках тура российские и белорусские журналисты, а также эксперты из двух стран не только побывают в этом легендарном месте, но и примут участие в круглом столе «Бялыницкий-Бируля — общий культурно-исторический феномен двух народов».