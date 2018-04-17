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Белорусским и российским журналистам покажут «дачу художников»
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Белорусским и российским журналистам покажут «дачу художников» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
17 апреля стартует экспертно-медийный тур «Дача „Чайка“ В. К. Бялыницкого-Бирули», организованный Постоянным Комитетом Союзного государства.
Известный белорусский, российский и советский художник-пейзажист Витольд Бялыницкий-Бируля приобрел участок на берегу озера Удомля в Тверской губернии в 1912 году. Построенную здесь через год дачу в стиле «финский модерн» живописец назвал «Чайкой».
Больше чем на 40 лет «Чайка» стала любимой творческой мастерской художника. Здесь он написал свыше 200 картин, которые хранятся во многих российских и зарубежных художественных музеях.
"Дачу «Чайка»" в деревне Касково называют «тверским Абрамцево» — столь популярна она была среди художников. В этих местах Исаак Левитан написал знаменитое полотно «Над вечным покоем». На берегах озера Удомля черпали свое вдохновение Константин Коровин, Игорь Грабарь", — сообщает официальный сайт Постоянного Комитета Союзного государства.
В «Чайку» к Витольду Каэтановичу Бялыницкому-Бируле приезжали в гости Федор Шаляпин, Ольга Книппер-Чехова.
Сегодня «Чайка» — это центр культуры и искусства, где открыты постоянные художественная и мемориальная экспозиции, посвященные В. К. Бялыницкому-Бируля и другим художникам, связанным с Удомельским краем. Кроме того, здесь проходят выставки работ тверских, московских и петербургских художников, а также работают детские творческие мастерские. Директор центра Елена Тимакова — внучатая племянница Бялыницкого-Бирули.
Сообщается, что в рамках тура российские и белорусские журналисты, а также эксперты из двух стран не только побывают в этом легендарном месте, но и примут участие в круглом столе «Бялыницкий-Бируля — общий культурно-исторический феномен двух народов».
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