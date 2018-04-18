Что привело Григория Рапоту на дачу Витольда Бялыницкого-Бирули

Российско-белорусская делегация побывала в одном из красивейших исторических мест — на знаменитой даче «Чайка», некогда принадлежавшей художнику Витольду Бялыницкому-Бируле, творчество которого связывает два наших братских народа неразрывной нитью.

Уроженец Могилевщины, Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля больше 40 лет прожил в окрестностях Удомли, здесь написаны десятки его картин. Сама усадьба, построенная художником в 1913 году, была центром притяжения для выдающихся мастеров искусства: на даче «Чайка» гостили живописцы Константин Коровин Игорь Грабарь и Николай Богданов-Бельский, часто бывали актеры МХАТа, такие, как Борис Мордвинов, в этих комнатах пел для своих друзей Федор Шаляпин . Именно здесь написана картина Исаака Левитана «Над вечным покоем» — полкилометра по сельской дороге, и можно своими глазами увидеть вдохновивший пейзажиста вид. В этих же краях, в восьми километрах от усадьбы, была написана Левитаном знаменитая «Золотая осень».

Бялыницкий-Бируля был страстным охотником, еще и поэтому так приглянулись ему окрестности Удомли. Впрочем, две страсти сосуществовали вполне мирно: когда художник с женой Ольгой перебирались в «Чайку», за ним следовали две подводы — одна с предметами, необходимыми для занятий живописью, другая — с охотничьим снаряжением. Палитры и шкуры животных и сейчас мирно соседствуют в интерьерах музея, как это было при жизни живописца.

Григорий Рапота поделился собственными впечатлениями от посещения дачи «Чайка»:

— Роскошная усадьба! Во-первых, она очень хорошо реставрирована, восстановлена в своем первозданном виде.

По крайней мере, внешне, потому что внутреннее убранство хранится в музее Бялыницкого-Бирули в Могилеве — в свое время передача предметов из разрушающейся усадьбы в буквальном смысле спасла те ценности, которые здесь были.

Госсекретарь обратил внимание не только на особенную атмосферу, созданную в музее-усадьбе, но и на природные красоты Удомельского края, вдохновляющие художников уже второй век подряд. Сюда и сегодня наведываются мастера кисти: проходят международные пленэры в окрестностях Удомли и на родине Бялыницкого-Бирули — в местечке Белыничи в Могилевской области.

Гости из музея Бялыницкого-Бирули в Могилеве и художественного музея в Белыничах, носящего имя живописца, привезли необычный подарок — саженцы сирени из его родного маентка Крынки, которые были торжественно посажены в усадебном парке. Витольд Каэтанович, по свидетельствам, любил сирень исключительно светлых оттенков. Сейчас белорусские селекционеры специально выводят сорт цветущего кустарника, который будет сертифицирован и назван в честь художника — и также высажен на его малой родине и в удомельской усадьбе.

Историю названия усадьбы рассказала заведующая музеем Елена Тимакова, внучатая племянница Витольда Бялыницкого-Бирули. Дом носил имя «Белая чайка» и из-за летящих контуров, и потому что стены были окрашены в светлые тона.

Григорий Рапота отметил туристический потенциал дачи, а также анонсировал встречу между сотрудниками музеев России и Беларуси, которая должна пройти в усадьбе Репина «Здравнево» под Витебском в июле:

— Мы сегодня обсуждали сценарий нашей встречи в Здравнево. Наверное, мы там соберем музейщиков, которые работают с историческими документами художников. Это будет встреча заинтересованных людей, которым есть, что сказать друг другу. А усадьба Репина под своей сенью приютит всех нас. В прошлом году представители дачи «Чайка» и других российских музеев были в Здравнево, так что родственные связи уже установлены, и я могу это только приветствовать, радоваться за них и содействовать тому, чтобы эти связи развивались.

Досье «СОЮЗа»

Дача была покрыта дранкой, покрашена в светлый цвет. В 1920-е годы многочисленные гости, посещавшие усадьбу, стали говорить просто «поехали на Чайки», а потом за ней так и закрепилось упрощенное имя — дача «Чайка». Здесь также работали открывшиеся Первые свободные художественные мастерские, где преподавали детям арифметику, чистописание, русский язык, живопись, композицию. До 2015 года здание находилось в плохом состоянии, а сегодня дом живет: если когда-то сюда приезжали в лучшем случае 20 человек в месяц, то сейчас — 600-700 гостей.