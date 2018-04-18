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Россияне и белорусы будут укреплять сотрудничество в сфере культуры
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Россияне и белорусы будут укреплять сотрудничество в сфере культуры 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Тверской области участники музейно-экспертного тура «Дача „Чайка“ художника В. К. Бялыницкого-Бирули» высказались за установление более тесных контактов между Беларусью и Россией в области культуры.
В туре принимают участие журналисты ведущих СМИ и эксперты — руководители музеев из России и Беларуси. В числе почетных гостей — Государственный секретарь Союзного государства России и Республики Беларусь Григорий Рапота.
В правительстве Тверской области сообщили, что тур призван рассказать о творчестве и биографии известного белорусского, российского и советского художника-пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули. Будучи уроженцем белорусской земли, живописец 45 с лишним лет жил и работал на территории Тверской области, на своей даче в деревне Касково Удомельского района.
Усадьба входит в число объектов историко-культурного наследия Тверской области. На ее территории действует центр культуры и искусств — филиал Тверской областной картинной галереи. Часть залов занимают постоянные экспозиции, посвященные Витольду Бялыницкому-Бируле и другим художникам, связанным Удомельским краем: Исааку Левитану, Станиславу Жуковскому, Алексею Степанову, Александру Моравову, Константину Коровину. Кроме того, здесь регулярно проводятся выставки полотен тверских, московских и петербургских художников, работают детские студии народных ремесел.
— Дача «Чайка» — очень хороший музей и просветительский центр. Наша задача — создать более тесные контакты в сфере культуры между россиянами и белорусами, условия для общения, творческого сотрудничества, — считает Григорий Рапота.
Со своей стороны, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов отметил, что «Чайка» — уникальное место, «достойное стать международным центром притяжения для художников».
Агентство БЕЛТА сообщает, что власти Тверской области намерены продолжить работу по сохранению памяти Витольда Белыницкого-Бирули. В частности, председатель комитета по делам культуры Тверской области Ирина Репина рассказала, что к 2013 году дача «Чайка» очень сильно обветшала. Но за счет областных средств за два года она была полностью отреставрирована. В этом году региональные власти совместно с Всемирным банком планируют благоустроить территорию усадьбы: установить малые архитектурные формы, беседки, построить дорогу, чтобы она стала привлекательна для широкого круга туристов.
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