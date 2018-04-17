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В Сарапуле восстановили памятник Владимиру Ленину
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В Сарапуле восстановили памятник Владимиру Ленину 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле восстановили поврежденный памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает пресс-служба музея истории и культуры Среднего Прикамья.
«С приходом весны и по неосторожности ученика одной из школ города памятник вождю мирового пролетариата подвергся разрушению. У скульптуры отпала лицевая часть», — напомнили сотрудники музея.
К восстановлению скульптуры приступили 10 апреля. При этом специалисты отметили, что из-за хрупкости материала состояние памятника с каждым годом ухудшается.
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