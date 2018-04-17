В Сарапуле восстановили памятник Владимиру Ленину

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле восстановили поврежденный памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает пресс-служба музея истории и культуры Среднего Прикамья.

«С приходом весны и по неосторожности ученика одной из школ города памятник вождю мирового пролетариата подвергся разрушению. У скульптуры отпала лицевая часть», — напомнили сотрудники музея.

К восстановлению скульптуры приступили 10 апреля. При этом специалисты отметили, что из-за хрупкости материала состояние памятника с каждым годом ухудшается.