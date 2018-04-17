В Волгограде состоится детский фестиваль «Золотая палитра»

19 апреля в Волгограде состоится открытие фестиваля детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества, посвящённого 75-летию Сталинградской Победы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе галереи, в фестивале участвуют воспитанники художественных школ и художественных отделений школ искусств региона.

В этот день состоится открытие выставки, на которой будут представлены лучшие работы юных художников. Все участники получат каталог, а победители — дипломы и художественные материалы.

Кроме конкурсной программы ребят ждут экскурсия в Интерактивном музее «России — моя история», а также творческие встречи, на которых им расскажут о культурных событиях и выставочных проектах города.

Отметим, в этом году в программе фестиваля запланирована передвижная художественная выставка графических портретов ветеранов Великой Отечественной войны и участников Сталинградской битвы, выполненных известными волгоградскими художниками Еленой и Фёдором Новиковыми.

«Идея запечатлеть образы ветеранов, которые отдали все свои силы для борьбы с врагом, проявили героизм, мужество и волю к победе, появилась не случайно. Уходят из жизни ветераны той войны, уходят герои, поэтому сейчас необходимо запечатлеть их образы, чтобы будущие молодые поколения помнили лица этих необыкновенных людей, отстоявших нашу Родину, давших нам мир и возможность жить на этой земле», — рассказали художники.

Мероприятие состоится 19 апреля в 14-00 в детской художественной галерее.