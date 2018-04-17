В музее «Московский транспорт» открылась выставка икарусов

Выставка «Ikarus: 50 лет на московских маршрутах» открылась в музее «Московский транспорт». В экспозиции представлены знаменитые автобусы-гармошки, сообщает пресс-служба музея.

Первые из подобных машин — «Икарус-180» — появились на улицах Москвы в 1968 году. Его салон рассчитан на 169 пассажиров.

В 1976-м эту модель сменили машины 280-й серии. Они заняли второе по популярности место в Советском Союзе после отечественных ЛиАЗов.

Самый известный «Икарус», представленный в музее, — автобус модели 280.33М. Его позднее выпускали на Тушинском машиностроительном заводе.

Всего в СССР поставили более 150 тысяч «Икарусов» венгерского производства. На столичных улицах их можно было встретить вплоть до 2014 года.

Желающие смогут сфотографироваться в салонах машин во время экскурсии. Выставка продлится до конца августа.