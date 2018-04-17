В музее истории ВМФ на берегу Химкинского водохранилища отпраздновали День исторического и культурного наследия

В рамках празднования Дня исторического и культурного наследия в Музее истории ВМФ, расположенном на берегу Химкинского водохранилища, провели бесплатные экскурсии. Акция состоялось в минувшее воскресенье, 15 апреля.

— Для индивидуальных посетителей мы провели бесплатные экскурсии по экспозиции «Подводная лодка Б-396», — сообщил пресс-секретарь парка Евгений Варфоломеев.

Также посетители смогли самостоятельно пройтись по подлодке, посетить выставку, посвященную истории подводного флота России, поиграть в аттракцион «Морской бой», сделать на память сувенир с символикой музея и ощутить себя на борту экраноплана.

Напомним, музей истории ВМФ находится в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, владение 44–48. (то)