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В музее истории ВМФ на берегу Химкинского водохранилища отпраздновали День исторического и культурного наследия
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В музее истории ВМФ на берегу Химкинского водохранилища отпраздновали День исторического и культурного наследия 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В рамках празднования Дня исторического и культурного наследия в Музее истории ВМФ, расположенном на берегу Химкинского водохранилища, провели бесплатные экскурсии. Акция состоялось в минувшее воскресенье, 15 апреля.
— Для индивидуальных посетителей мы провели бесплатные экскурсии по экспозиции «Подводная лодка Б-396», — сообщил пресс-секретарь парка Евгений Варфоломеев.
Также посетители смогли самостоятельно пройтись по подлодке, посетить выставку, посвященную истории подводного флота России, поиграть в аттракцион «Морской бой», сделать на память сувенир с символикой музея и ощутить себя на борту экраноплана.
Напомним, музей истории ВМФ находится в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, владение 44–48. (то)
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