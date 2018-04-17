В Северном Тушине открылась выставка «Вышивка лентами»

В Северном Тушине открылась выставка «Вышивка лентами» воспитанников студии рукоделия «Сказочные узоры» спортивно-досугового центра «Кольчуга».

— Еще в древние времена люди находили разное применение узким полоскам ткани, а позже с помощью ярких красивых лент мастера отделывали и украшали одежду, мебель, занавески, скатерти и салфетки. В настоящее время благодаря этому оригинальному и увлекательному рукоделию можно обновить и украсить полюбившуюся вещь, что сделает ее неповторимой. Вышить лентами можно изделие из любой ткани, за исключением тканей повышенной плотности. Тонкие ленты легко проходят между переплетениями нитей, не теряя своей формы, — отметила методист СДЦ «Кольчуга» Ирина Грачева.

Выставка работает по адресу: ул. Туристская, д. 31, корп. 1. Вход свободный.