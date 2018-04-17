Ещё
В Северном Тушине открылась выставка «Вышивка лентами»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Северном Тушине открылась выставка «Вышивка лентами» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Северном Тушине открылась выставка «Вышивка лентами» воспитанников студии рукоделия «Сказочные узоры» спортивно-досугового центра «Кольчуга».
— Еще в древние времена люди находили разное применение узким полоскам ткани, а позже с помощью ярких красивых лент мастера отделывали и украшали одежду, мебель, занавески, скатерти и салфетки. В настоящее время благодаря этому оригинальному и увлекательному рукоделию можно обновить и украсить полюбившуюся вещь, что сделает ее неповторимой. Вышить лентами можно изделие из любой ткани, за исключением тканей повышенной плотности. Тонкие ленты легко проходят между переплетениями нитей, не теряя своей формы, — отметила методист СДЦ «Кольчуга» Ирина Грачева.
Выставка работает по адресу: ул. Туристская, д. 31, корп. 1. Вход свободный.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Хорошево-Мневниках исполнят музыку XIX и XX веков Показ фильма «Однажды двадцать лет спустя» пройдет в кинотеатре «Полет» Бесплатное цирковое представление устроят в Митине
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Что стало со звездами «Аншлага»19
Секс по-настоящему в кино
Тест: угадайте актеров русского происхождения
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение