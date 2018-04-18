Выставка работ юных дизайнеров откроется вблизи Рязанского района

В арт-холле «Выхино», расположенном вблизи Рязанского района, 21 апреля откроют экспозицию «Что я люблю?» от юных дизайнеров. Об этом говорится в сообщении на портале объединения «Выставочные залы Москвы».

«Выставка включает несколько инсталляций, конструкций, лабиринтов, объектов живописи и графики, коллажей, спроектированных и реализованных детьми вместе с родителями в студии «Мастерская творческого развития „Дизайн+“, — говорится в источнике.

Увидеть работы можно будет до 27 мая. Адрес: Ташкентская, 9. (мю)