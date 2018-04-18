Ещё
Выставка работ юных дизайнеров откроется вблизи Рязанского района
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка работ юных дизайнеров откроется вблизи Рязанского района 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
В арт-холле «Выхино», расположенном вблизи Рязанского района, 21 апреля откроют экспозицию «Что я люблю?» от юных дизайнеров. Об этом говорится в сообщении на портале объединения «Выставочные залы Москвы».
«Выставка включает несколько инсталляций, конструкций, лабиринтов, объектов живописи и графики, коллажей, спроектированных и реализованных детьми вместе с родителями в студии «Мастерская творческого развития „Дизайн+“, — говорится в источнике.
Увидеть работы можно будет до 27 мая. Адрес: Ташкентская, 9. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Вблизи Рязанского открылась выставка художественных работ Елены Серебряковой В усадьбе Кусково прозвучит живая классическая музыка Школьники из Рязанского побывали в Театриуме Терезы Дуровой на Серпуховке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение