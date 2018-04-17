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В сети впервые появился дневник Елены Рерих
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В сети впервые появился дневник Елены Рерих 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
На сайте Государственного музея Востока появились первые дневниковые записи Елены Ивановны Рерих последнего периода ее жизни. Об этом говорится в сообщении музея, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Записи доступны по ссылке.
«В рамках оцифровки архивных материалов семьи Рерихов, «Музей Рерихов» выкладывает в открытый доступ первую часть оцифрованных документов — записи Елены Ивановны Рерих (1879-1955) разных лет: дневниковые записи (тетради), записи бесед с Учителем ("Огненный опыт", «Космогонический опыт» и другие)», — говорится на сайте.
Работа по публикации трудов, связанных с семьей Рерихов, продолжается.
«Издание трудов Елены Рерих позволит под новым углом осмыслить зарождение и развитие религиозно-философских движений прошлого века», — сообщили в музее.
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