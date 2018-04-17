В библиотеке Восточного Дегунина поговорят о культуре Японии

Во вторник, 24 апреля, в библиотеке № 37 Восточного Дегунина состоится лекция «История в картинках», посвященная культуре и изобразительному искусству Японии. На лекции представят видеопрезентацию о манге — особом жанре японских комиксов. Об этом сообщила библиотекарь первой категории учреждения Лариса Луцовская.

— Нам предстоит разобрать вопрос культурного значения манги — что же это: литературное явление, форма изобразительного искусства или просто развлекательное чтиво, — рассказала Луцовская. — Мероприятие посвящено Году Японии в России.

Посетителей будут ждать к 12.15. Вход свободный.

Напоминаем, библиотека № 37 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)