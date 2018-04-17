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Стихи 30 московских поэтов представят в рамках «Библионочи-2018» на выставке в центре столицы
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Стихи 30 московских поэтов представят в рамках «Библионочи-2018» на выставке в центре столицы 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Фотографии и стихи 30 московских поэтов представят на выставке, которая откроется 21 апреля 2018 г. на Страстном бульваре. Об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.
«В рамках акции «Библионочь-2018» пройдет фотопроект «Поэты на Страстном», посвященный 200-летию Ивана Тургенева. На выставке будут представлены фотографии и стихи 30 современных московских поэтов», — пояснила М. Рогачева.
Она добавила, что в проекте примут участие Владимир Вишневский, Евгений Рейн, Ефим Бершин, Игорь Волгин, Константин Кедров, Татьяна Щербина, Евгений Лесин и другие поэты.
Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» пройдет в России в седьмой раз. В программе — поэтические чтения и мастер-классы, спектакли, лекции, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги». В Москве акция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя И. Тургенева. Главной темой станет его роман «Отцы и дети», а центральной площадкой — Библиотека-читальня им. И. Тургенева.
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