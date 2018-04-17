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В Печатниках заработал проект художника Михаила Коршунова
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В Печатниках заработал проект художника Михаила Коршунова 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
С 14 апреля в галерее «Печатники» объединения «Выставочные залы Москвы» заработал авторский проект в рамках выставки «Мастера „Золотого сечения“. Поэзия реализма». Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Выставка знакомит с творчеством талантливого художника современности Михаила Коршунова, который работает в стиле реализма. Его картины отличаются особой точностью изображения и динамизмом. Когда-то детское увлечение живописью принесло свои плоды только в зрелом возрасте. Михаил Игоревич открыл для себя школу-студию «Золотое сечение», и на протяжении 3 лет активно занимается академическим письмом», — говорится в сообщении.
В представленной экспозиции отражается прогрессивное значение и функции изобразительного искусства. Окончание выставочного проекта 25 апреля. Адрес галереи: ул. Батюнинская, д.14. Телефон. 8 (499) 356— 21-10. (то)
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