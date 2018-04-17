Ещё
РИАМО разыграет 20 билетов на выставку собак «Евразия‑2018» среди подписчиков в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Ещё

РИАМО разыграет 20 билетов на выставку собак «Евразия‑2018» среди подписчиков в соцсетях 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс для любителей собак в соцсетях, победители которого смогут получить 20 билетов на выставку «Евразия-2018» 5-6 мая.
Подписчикам сообщества «РИАМО в Москве» в «ВКонтакте» для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно загрузить лучшие фотографии своих питомцев в альбом группы. Десять лучших работ редакция выберет 30 апреля.
Победители получат по паре пригласительных на выставку собак «Евразия-2018» (5-6 мая, «Крокус Экспо») и по комплекту для ухода за собакой от дистрибьютора ведущих японских производителей ООО «Премиум Пет». Подарки будут выдаваться победителям прямо на выставке.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.
РИАМО: последние новости
Выставка‑ярмарка народных промыслов «Жар‑Птица» открывается в Москве 18 апреля Музей Москвы расскажет о своих зданиях в рамках выставки «Три истории Провиантских» Общество желтых ведерок устроит «Головомойку» в Музеоне 14 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение