РИАМО разыграет 20 билетов на выставку собак «Евразия‑2018» среди подписчиков в соцсетях

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс для любителей собак в соцсетях, победители которого смогут получить 20 билетов на выставку «Евразия-2018» 5-6 мая.

Подписчикам сообщества «РИАМО в Москве» в «ВКонтакте» для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно загрузить лучшие фотографии своих питомцев в альбом группы. Десять лучших работ редакция выберет 30 апреля.

Победители получат по паре пригласительных на выставку собак «Евразия-2018» (5-6 мая, «Крокус Экспо») и по комплекту для ухода за собакой от дистрибьютора ведущих японских производителей ООО «Премиум Пет». Подарки будут выдаваться победителям прямо на выставке.

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