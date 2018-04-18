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РИАМО разыграет в соцсетях два билета на концерт с участием Даниила Спиваковского
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РИАМО разыграет в соцсетях два билета на концерт с участием Даниила Спиваковского 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» два билета на концерт для фортепиано с актером «Диалоги» с участием Даниила Спиваковского, который состоится в Московском доме музыки 26 апреля.
Чтобы принять участие в розыгрыше, надо стать подписчиком сообщества «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей редакция определит 22 апреля.
Билеты предоставлены партнером РИАМО — сетью магазинов «Читай-город».
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.
«Читай-город» — сеть современных универсальных книжных магазинов, успешно работающих по всей России. Она насчитывает более 400 торговых предприятий в 160 городах, в том числе более 100 магазинов в Москве и Московской области.
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