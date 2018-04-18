РИАМО разыграет в соцсетях два билета на концерт с участием Даниила Спиваковского

Чтобы принять участие в розыгрыше, надо стать подписчиком сообщества «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей редакция определит 22 апреля.

Билеты предоставлены партнером РИАМО — сетью магазинов «Читай-город».

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.

«Читай-город» — сеть современных универсальных книжных магазинов, успешно работающих по всей России. Она насчитывает более 400 торговых предприятий в 160 городах, в том числе более 100 магазинов в Москве и Московской области.