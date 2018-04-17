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Лекция «Амазонки авангарда» пройдет в НГВК
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Лекция «Амазонки авангарда» пройдет в НГВК 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Лекция о женщинах-художниках начала ХХ века пройдет в Нижегородском государственном выставочном комплексе 22 апреля в 15:00. Об этом сообщают организаторы.
Участник выставки «Мода— Народу. От конструктивизма к дизайну» Анна Толстикова прочтет в НГВК лекцию «Амазонки авангарда», о женщинах-художниках, заложивших основу современной эстетики. Речь пойдет об Ольге Розановой, живописце и графике, художницах-авангардистах Наталье Гончаровой, Любови Поповой, Варваре Степановой, Александре Экстер а также Надежде Удальцовой.
Напомним, выставка «Мода — народу!» открылась в Нижегородском выставочном комплексе.
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