Коллажи Жака Превера представят в творческой студии «Квартира 46»

Выставка «Коллажи Жака Превера» пройдет в творческой студии «Квартира 46» с 19 апреля по 20 мая по адресу ул. Варварския, 32, «Нижполиграф», 2 этаж.

Жак Превер — писатель, поэт, либреттист. Он выступал и как автор песен — многие звезды 30-70 годов имели в репертуаре песни на его слова. По его киносценариям известные кинорежиссеры снимали фильмы, имевшие большой успех. В настоящее время по случаю 40-летней годовщины смерти Превера во всем мире проводятся мероприятия в его честь.

Технике коллажирования несколько тысяч лет — искусствоведы ведут отсчет с момента изобретения бумаги. Но де-факто искусству коллажа разве что сотня лет, от первой волны модернизма. Пикассо, Брак, авангард начала XX века — родина «наклеенных бумажек», к которым быстро присовокупили раскрашенные листы бумаги, артефакты, тексты… Объединить несоединяемое, заставить картину почувствовать себя скульптурой, художественную зарисовку сделать пламенным манифестом, а красивость провокацией — всё это об этой технике.

19 апреля (четверг) в 18.00 состоится открытие выставки. В программе: показ короткометражных мультфильмов, снятых молодыми французскими режиссерами на стихи Жака Превера, чтение стихов Жака Превера, мастер-классы по созданию коллажей.

Вход свободный.

С 20 апреля стоимость посещения выставки для организованных групп (5— 15 человек) составит 400 рублей.

Запись по тел: +79092924646