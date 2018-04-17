В детской школе искусств «Центр» района Кузьминки пройдет день открытых дверей

В субботу, 21 апреля, в детской школе искусств «Центр» на Волгоградском проспекте, дом 109, корпус 6 состоится день открытых дверей.

Посетители смогут ознакомиться с образовательной деятельностью школы, которая организована на пяти отделениях: музыкально-инструментальное, вокально-хоровое, хореографическое, отделение визуальных искусств и всестороннего развития.

С 10.00 до 18.00 двери «Центра» будут открыты для всех желающих. Гостей ждут мастер-классы и интерактивные программы, а также творческие сюрпризы от коллективов учреждения. (вт)