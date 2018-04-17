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В детской школе искусств «Центр» района Кузьминки пройдет день открытых дверей
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В детской школе искусств «Центр» района Кузьминки пройдет день открытых дверей 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В субботу, 21 апреля, в детской школе искусств «Центр» на Волгоградском проспекте, дом 109, корпус 6 состоится день открытых дверей.
Посетители смогут ознакомиться с образовательной деятельностью школы, которая организована на пяти отделениях: музыкально-инструментальное, вокально-хоровое, хореографическое, отделение визуальных искусств и всестороннего развития.
С 10.00 до 18.00 двери «Центра» будут открыты для всех желающих. Гостей ждут мастер-классы и интерактивные программы, а также творческие сюрпризы от коллективов учреждения. (вт)
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