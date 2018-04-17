Вандалы испортили граффити совы от местного художника в Дубне

Вандалы сильно повредили изображение совы на стене трансформаторной подстанции в Дубне, поверх рисунка они нанесли надписи, сообщил корреспондент «360».

Автор рисунка — известный дубненский художник Борис Макаров . Он оценил уровень повреждений как существенный.

Что теперь, дело сделано. Могу попросить только этих людей больше так не делать никогда. Ругаться не буду

— Борис Макаров, художник.

Рисунки в стиле граффити Боба Макара, именно такой псевдоним у художника, украшают стены десятка трансформаторных подстанций, расположенных в дубненских дворах. Расписать каждую занимает около двух недель: сначала художник наносит фон, на него — изображение, затем прорисовываются детали. По словам художника, восстановить испорченную сову будет нелегко.

Баллоны с краской и весь материал нужно подбирать, чтобы по цвету совпадало, чтобы тот же производитель был, потому что будет отличаться. Просто так это не сделать, не поменять за раз. Такие работы делаются небыстро, это их испортить можно быстро

На улицах наукограда можно увидеть более 50 работ Бориса Макарова. Темы всегда символичны, а стиль легко узнаваем. Его рукой расписаны стены домов в Дубне, кафе и магазины, мраморные плиты облицовки набережной и даже пляжные кабинки.