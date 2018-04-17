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Фонд V-A-C и MMOMA запускают проект «Генеральная репетиция»
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Фонд V-A-C и MMOMA запускают проект «Генеральная репетиция» 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
26 апреля в Московском Музее современного искусства (MMOMA) на Петровке, 25 начнет работу совместный междисциплинарный проект Музея, художественного фонда V-A-C и некоммерческой организации KADIST из Парижа и Сан-Франциско. Проект «Генеральная репетиция» — не выставка, а объединение разных жанров современного искусства — от традиционной живописи и фотографии до видео-арта, инсталляций, объектов и перформанса — в формате, похожем на театральную постановку. Проект будет длится 5 месяцев, при этом будет разделен на три акта, как пьеса. Среди более чем 100 художников, чьи работы будут показаны — Энди Уорхол, Джефф Кунс, Герхард Рихтер, Дмитрий Пригов, Павел Пепперштейн и ряд молодых художников со всего мира. Также проект включает в себя большую публичную программу: перформансы, концерты, лекции, воркшопы, ридинг-группы и кинопоказы — всего более 130 мероприятий.
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